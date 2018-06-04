Серена Уильямс снялась с матча турнира Ролан Гаррос против россиянки Марии Шараповой. Причиной называют травму руки у американской спортсменки.

Серена Уильямс снялась с матча турнира "Ролан Гаррос"против россиянки Марии Шараповой. Причиной называют травму руки у американскойспортсменки.Об отказе заслуженной американской теннисистки выйти на кортпротив Шараповой сообщила британская Guardian в своем Twitter.Подробностей не было – писали лишь, что по причине травмы.Позже журналисты стали припоминать, что накануне, в конце парногоматча, который сестры Уильямс проиграли 0:6 в третьем сете, Серена очень слабоподавала. А 4 июня стало известно, что Уильямс все же выйдет на корт, но лишьзатем, чтобы объяснить причины своего отказа.Информация поступала противоречивая. Так, британскийжурналист Стюарт Фрейзер сообщил в Twitter, что говорил с людьми из окружения Шараповой и они не вкурсе того, что Серена снялась. Чуть позже канадский репортер Том Теббаттнаписал, что Уильямс практически точно не сыграет. А Бен Ротенберг из NY Timesпривел статистику скорости ее подач в третьем сете парного матча: не больше 140километров в час, передает "Спорт 24".В итоге Серена Уильямс подтвердила, что снимается с матча. Шараповавышла в четвертьфинал: впервые с Australian Open – 2016, где четвертьфинал сталпоследним матчем перед дисквалификацией за мельдоний.Ранее Dni.Ru писали, что Серена Уильямс поразила зрителей турнира "Ролан Гаррос" своим костюмом. Бывшая первая ракетка мира вышла на корт впервые после того, как стала матерью.Свой первый матч на нынешнем турнире "Большого шлема" Серена Уильямс выиграла. 36-летняя американка победила 70-ю ракетку мира Кристину Плишкову (7:6, 6:4). Однако особого внимания зрителей удостоилась не игра, а костюм Серены. Уильямс вышла на корт в черном комбинезоне с отделкой в виде бюстье и красным поясом.