Аркадию Бабченко обещали 100 тысяч долларов за инсценировку его убийства. Получил он только половину. Тайны смерти и воскрешения журналиста всплыли в программе На самом деле на Первом канале.

Аркадию Бабченко обещали 100 тысяч долларов за инсценировкуего убийства. Получил он только половину. Тайны "смерти и воскрешения"журналиста всплыли в программе "На самом деле" на Первом канале.Созданием положительного образа Петра Порошенко занимается пулплатных журналистов при президенте Украины. Как предположил директор Киевскогоинститута мирных исследований Андрей Мишин, именно там зародилась идеяинсценировки убийства российского журналиста, известного своей критикой Москвы.На одной из встреч с президентом, которая транслировалась потелевидению, по соседству с Бабченко оказался сотрудник администрацииПорошенко, отвечающий за работу с платными журналистами – Тарас Березовец. Помнению Мишина, тогда и было озвучено предложение, от котрого Аркадий не смог -или не захотел – отказаться.Березовец и в своем выступлении заявил, что цель его команды– представить Россию в образе Германии, какой она была в 1936 году. Нужныдействия, чтобы привлечь как можно больше стран к бойкоту чемпионата мира пофутболу, который пройдет в России. По стилю подачи информации, свойственномурусофобу Бабченко, он больше других подходил на роль "жертвы" вготовящемся спектакле.По данным Мишина, исполнитель получил свой аванс – 50 тысячиз обещанных ему 100 тысяч долларов. О том, что у него появилась такая суммаденег, проговорился незадолго до "убийства" сам Бабченко. Выплатилили ему вторую половину суммы – украинский политолог не знает.Украина стремилась показалась, что ее спецслужбы "круче"британской Mi6: то, чтоне получилось у Лондона со Скрипалями, Киев смог добиться провокацией сБабченко – а именно, очернить российскую власть.Напомним, сообщения об убийстве российского журналистаАркадия Бабченко стали поступать вечером 29 мая. Однако оказалось, что всепроизошедшее было инсценировкой Службы безопасности Украины (СБУ), котораяякобы была призвана спасти корреспондента от реальной расправы.Как писали Dni.Ru, в официальной версииКиева сразу же появились нестыковки. "Киллером" Бабченко был названбывший военнослужащий так называемой АТО в Донбассе Алексей Цымбалюк.Оказалось, что он все время сотрудничал со спецслужбами. Агентом спецслужбоказался и "организатор" покушения – исполнительный директорукраинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Борис Герман.