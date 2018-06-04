В Третьяковской галерее открылся третий международный фестиваль VIVARTE. В программе - авангардная живопись и камерная музыка. Выставка редких полотен будет сопровождаться выступлениями известных музыкантов со всего мира.

В Третьяковской галерее открылся третий международный фестиваль VIVARTE. В программе — авангардная живопись и камерная музыка. Выставка редких полотен будет сопровождаться выступлениями известных музыкантов со всего мира.Взмах смычка — и рождается музыка. Смелеющую с каждым мгновением мелодию скрипок подхватывает виолончель. И вот окрепший, густой звук заполняет залы Третьяковской галереи. Вновь сюда пришел фестиваль камерной музыки VIVARTE.— Место само, конечно, располагает, звуки уносят куда-то далеко-далеко!В центре — идея показать, как два вида искусства — музыка и живопись — обогащают друг друга. Семь вечеров и семь концертов. В этом году они посвящены творчеству русского авангардиста Михаила Ларионова.Зрителей встречает картина — портрет жены самого художника. Ему было мало использовать обрывки афиш и газет: пытливый взгляд найдет на полотне прядь волос, отрез рубашки — этим пожертвовала супруга мастера. Натуральные материалы капризны, поэтому картину почти не выставляют. Но гостям фестиваля посчастливилось ее увидеть."Мы стремимся, чтобы зритель максимально глубоко погружался в атмосферу творчества, чтобы зритель испытывал одновременно самые различные художественные импульсы", — говорит генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Каждый вечер гостей сопровождает новая работа Ларионова. Это не просто выставка — это погружение в мир живописи. Кураторы открывают тайны картин, расскажут, с каким трудом работы мастера удалось вернуть на Родину. Лектор уступает место музыке.Концерт неслучайно проходит в зале Михаила Врубеля — здесь выставлены его работы, написанные в том числе на тему музыки. По задумке создателей фестиваля, так зритель целостнее воспримет художественную программу. Да и акустика здесь прекрасная.На сцене — скрипичный квартет. Прославленные исполнители специально съехались с разных континентов, что сыграть здесь, в Третьяковке."Это оптимальный зал, чтобы слушать такую музыку. Потому что в зале на две тысячи, на полторы тысячи мест, может быть, не будет такой атмосферы, как здесь", — объясняет виолончелист Борис Андрианов.Фестиваль закончится так называемым музыкальным променадом. В следующее воскресенье концерты поочередно пройдут на трех городских площадках: во дворе Инженерного корпуса, в Новой Третьяковке и завершится проект в парке "Зарядье". Пройтись по этому маршруту и насладиться музыкой сможет любой желающий.