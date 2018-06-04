Сирийские саперы разминируют освобожденный от террористов Ярмук - это бывший лагерь палестинских беженцев к югу от Дамаска. Радикалы хозяйничали там несколько лет. Они превратили школы в лагеря подготовки смертников. Жители говорят, что после всех ужасов вернуться в родной дом, возможно, уже не получится.

Сирийские саперы разминируют освобожденный от террористов Ярмук — это бывший лагерь палестинских беженцев к югу от Дамаска. Радикалы хозяйничали там несколько лет. Они превратили школы в лагеря подготовки смертников, а в руки бывших учеников вместо карандашей вложили оружие. Жители говорят, что после всех ужасов вернуться в родной дом, возможно, уже не получится.По узким улочкам Ярмука, заваленным обломками зданий, пробираемся в глубь квартала. За железными воротами большой двор и здание школы. Когда-то давно здесь звонко звучал детский смех, а потом сюда пришли террористы ИГИЛ (группировка запрещена на территории России).Некогда обычную общеобразовательную школу террористы так называемого "Исламского государства" превратили в свое специализированное учебное заведение. Ведь пропаганда идей радикального исламизма среди подрастающего поколения для террористов псевдохалифата была одной из важнейших задач.Рисунки, что украшали коридоры и классы, террористы переделали на свой лад. Людям, что здесь изображены, закрасили лица, а к мирным пейзажам добавили изображение черных знамен ИГИЛ. Но это далеко не самые страшенные изменения, что внесли боевики. Из детей, что здесь учились, террористы готовили себе смену. Стены школьного двора изнутри все в отметинах от пуль. Это было стрельбище, где детей учили пользоваться пистолетом, автоматом и вообще любыми видами оружия. Как только дети заканчивали учебу в 13 лет, они становились боевиками и могли идти воевать. Готовили здесь и юных смертников."Смертников выбирали сами родители. Они готовили своих детей. Говорили им, что это правильно, что так угодно Аллаху. Вешали им пояса со взрывчаткой и отправляли на смерть", — рассказывает сотрудник спецслужбы САР Мухаммед.В этой школе сирийские военные сделали еще одну интересную находку. С виду это обычные флакончики с духами. Но у террористов эти благовония выполняли весьма необычную функцию."Чтобы террористы узнавали друг друга в толпе, им давали вот такие капсулы. В них духи с особым запахом. Они всегда душились. Распознавали так свой-чужой", — объясняет сотрудник спецслужбы САР Мухаммед.Хитрости, что использовали террористы, сирийским военным и спецслужбам были известны давно. В том числе, благодаря таким людям, как Башир. На интервью он согласился только на условия анонимности и вот почему."Я служил в сирийской армии. 5 лет назад меня отправили сюда, чтобы сообщать о том, что тут вытворяют боевики "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России)", — говорит разведчик-шпион Башир.И он сообщал. Собирал разведданные и информацию о деятельности радикальных исламистов прямо у них под носом, каждый раз рискуя своей жизнью."Я работал с ними бок о бок. Я предоставлял информацию о местонахождении штаба террористов, где находятся заводы, больницы, где они проводят время", — рассказывает разведчик-шпион Башир.В освобожденный Ярмук тем временем продолжают возвращаться мирные жители. Но обнаружить свой дом целым здесь мало кому удается. В лучшем случае на развалинах посчастливится отыскать хоть что-то из имущества."Нас здесь проживало три семьи. Слава Богу, никто не погиб. 7 лет назад мы бежали отсюда, когда сюда ворвались террористы. Унесли только самое необходимое. Теперь видите, мало что уцелело. Вряд ли мы вернемся сюда. У меня нет слов. Сердце останавливается сейчас. Всю жизнь я работал ради этого дома", — жалуется один из беженцев.Что будет дальше с бывшим последнем оплотом террористов на юге Дамаска должны будут решить сирийские власти.