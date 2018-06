Facebook опять обвиняют в ненадлежащем обращении с данными своих пользователей. Газета The New York Times написала накануне, что соцсеть в минувшие года заключила соглашения с как минимум 60 производителями мобильных устройств, предоставляя им практически неограниченный доступ к данным пользователей и их друзей.

Эти соглашения позволяли таким компаниям как Apple, Amazon, Blackberry и Samsung интегрировать в свои телефоны функции соцсети еще до того, как мобильное приложение Facebook получило широкое распространение. Например, благодаря такой интеграции пользователи устройств Blackberry могли видеть у себя в контактах "друзей" с Facebook.Издание сообщает, что при этом у производителей телефонов и планшетов было гораздо больше возможностей для доступа к данным пользователей, чем у обычных сторонних разработчиков, использующих программные интерфейсы Facebook. Многие из них могли, например, видеть данные "друзей" пользователя без их согласия и ведома."Это как поставить на дверь замок, а потом выяснить, что слесарь раздал ключи всем вашим знакомым, и они, не спросив разрешения, в ваше отсутствие приходят к вам в дом и роются в вещах", — пояснил в интервью The New York Times бывший главный технический консультант Федеральной комиссии по коммуникациям Ашкан Солтани.По информации газеты, в апреле этого года, когда разгорелся скандал вокруг Facebook и Cambridge Analytica, соцсеть стала пытаться прекратить действие соглашений с многими производителями гаджетов, однако некоторые из них до сих пор действуют.