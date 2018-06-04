На Владимир обрушится непогода. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра, 5 июня, местами ожидается сильная гроза с проливным дождём. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. МЧС предупреждает - в такую погоду возможны чрезвычайные происшествия.

На Владимир обрушится непогода. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра, 5 июня, местами ожидается сильная гроза с проливным дождём. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. МЧС предупреждает - в такую погоду возможны чрезвычайные происшествия. Не исключены падения деревьев, различных конструкций, отключения электричества. Жителей просят соблюдать осторожность, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, и по возможности не выходить на улицу.