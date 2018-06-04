Сотрудники полиции ОМВД России по району Строгино вернули гражданину собаку, потерявшуюся в парке на северо-западе Москвы...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Строгино нашли и вернули мужчине его потерявшуюся в парке собаку.В отдел полиции обратилась девушка с сообщением о том, что в одном из парков на берегу Москва-реки бегает и скулит собака. На место выехали сотрудники полиции, которые обследовали берег. Не обнаружив ничего подозрительного, полицейские опросили прохожих в поисках хозяина собаки. Одна из женщин рассказала, что видела на другом конце парка мужчину, разыскивающего собаку. По приметам сотрудники полиции нашли данного мужчину и отвезли его к потерявшемуся питомцу.Владелец собаки поблагодарил сотрудников полиции за доброе и внимательное отношение к гражданам.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56