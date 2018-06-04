Хаким Гафоров более чем за 25 лет службы прошел путь от сержанта до полковника милиции...

Свой 95-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел Хаким Гафоров. Поздравить юбиляра приехали врио помощника начальника УВД по работе с личным составом полковник полиции Ольга Крижановская и начальник 3 отдела ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Татьяна Лецкая.Хаким Гафоров с теплотой вспоминает годы юности. Как после окончания войны не ушел из пограничных войск, а до 1949 года продолжал службу на границе с Китайской Народной Республикой. И как в 1953 году пришел на службу в милицию в родном городе Душанбе, тогда еще Сталинабаде, и более чем за 25 лет прошел путь от сержанта до полковника милиции. Закончил службу в должности заместителя начальника городского отдела милиции.Гости сердечно поздравили ветерана с Днем рождения, пожелали ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Они выразили благодарность юбиляру за верную и доблестную службу и вручили подарок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79