Злоумышленник отказался оплачивать проезд в общественном транспорте и в ходе возникшего конфликта нанес водителю автобуса несколько ударов...

«Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 38-летнего жителя Московской области по подозрению в хулиганских действиях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В межмуниципальный отдел МВД России «Куриловское» с сообщением о хулиганских действиях обратился водитель одного из рейсовых автобусов, курсирующих по территории Новой Москвы. Он рассказал, что на остановке общественного транспорта в салон автобуса зашел мужчина, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения. Злоумышленник отказался оплачивать проезд и в ходе возникшего конфликта нанес водителю автобуса несколько ударов. Пострадавший был доставлен в травмпункт, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали подозреваемого – неработающего ранее судимого 38-летнего приезжего.Отделом дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79