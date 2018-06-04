Установлено, что запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта путем размещения закладок на территории округа...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО задержали 28-летнего москвича по подозрению в хранении более 100 граммов наркотических средств – каннабиса и гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире одного из домов на Малой Филевской улице, принадлежащей 28-летнему москвичу, обнаружили и изъяли свертки с веществом неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическими средствами – каннабисом, массой около 97 граммов, и гашишем, массой около 7 граммов. Установлено, что запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта путем размещения закладок на территории округа.Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39