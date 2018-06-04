Злоумышленник позвонил пенсионерке, представился ее внуком и сообщил, что попал в беду и ему срочно нужны деньги...

«Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пожилой женщины», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию от 86-летней москвички поступило сообщение о факте мошеннических действий. Сотрудники полиции установили, что пожилой женщине на домашний телефон поступил звонок. Мужчина, представившись внуком пенсионерки, сообщил, что попал в беду и ему срочно нужны деньги. Он попросил передать денежные средства через своего знакомого, который подъедет к ее дому в Николоямском переулке. Жительница столицы передала незнакомцу 231 тысячу рублей. Позже выяснилось, что внук ей не звонил и денег не просил. Пенсионерка обратилась в полицию.Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Советской улице задержан подозреваемый – 39-летний приезжий мужчина. Похищенные денежные средства он потратил по собственному усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60