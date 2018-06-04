× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-sozdayot-shedevry-iz-beresty.html" target="_blank">Создаёт шедевры из бересты</a> - Произведения искусства из... бересты. Во Владимире открылась выставка работ мастера из Нижнего Тагила. Более 30 лет он создаёт полезные и красивые вещи из бересты и даже разработал собственную технологию художественной обработки этого материала. О секретах он рассказал моим коллегам.