Станция Солнцево
Калининско-Солнцевской линии Московского метро откроется уже в скором времени. В
настоящий момент там завершаются архитектурно-отделочные работы, заявил глава
столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Станция "Солнцево"
Калининско-Солнцевской линии Московского метро откроется уже в скором времени. В
настоящий момент там завершаются архитектурно-отделочные работы, заявил глава
столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По его словам, на платформе
станции полностью уложен гранит "Цветок Урала", работы по облицовке стен и
потолка текстурированными под бетон панелями perfaten alcore выполнены на
97%. "Завершается архитектурная отделка в вестибюлях", – сказал Хуснуллин.
Глава столичного стройкомплекса
отметил, что дизайн-концепция "Солнцево" обыгрывает название станции и предполагает оригинальное световое решение. При этом проект оформления был
выбран самими москвичами в ходе голосования на платформе "Активный гражданин"
по итогам открытого международного конкурса, прошедшего в 2014 году.
Часть светильников на станции
направлена на платформу, другая часть – на зеркала, которые установлены в
специальных куполах за панелями. Благодаря такому решению на платформу попадает
уже отраженный объемный свет. Помимо архитектурной отделки, на станции ведутся
работы по наладке эскалаторов и лифтов, завершается монтаж инженерных систем, а
также благоустройство прилегающей территории.
Напомним,
станция "Солнцево" расположена на участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок"
до "Рассказовки". Всего на отрезке семь станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово",
"Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"
и "Рассказовка". Длина участка – 14,2 километра.
Линия свяжет запад столицы и Новую Москву.
Ее технический пуск запланирован на начало лета. Ветка позволит сократить до 45 минут время на поездку
в центр для 600 тысяч москвичей.