Станция Солнцево Калининско-Солнцевской линии Московского метро откроется уже в скором времени. В настоящий момент там завершаются архитектурно-отделочные работы, заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Станция "Солнцево"Калининско-Солнцевской линии Московского метро откроется уже в скором времени. Внастоящий момент там завершаются архитектурно-отделочные работы, заявил главастоличного стройкомплекса Марат Хуснуллин.По его словам, на платформестанции полностью уложен гранит "Цветок Урала", работы по облицовке стен ипотолка текстурированными под бетон панелями perfaten alcore выполнены на97%. "Завершается архитектурная отделка в вестибюлях", – сказал Хуснуллин.Глава столичного стройкомплексаотметил, что дизайн-концепция "Солнцево" обыгрывает название станции и предполагает оригинальное световое решение. При этом проект оформления былвыбран самими москвичами в ходе голосования на платформе "Активный гражданин"по итогам открытого международного конкурса, прошедшего в 2014 году.Часть светильников на станциинаправлена на платформу, другая часть – на зеркала, которые установлены вспециальных куполах за панелями. Благодаря такому решению на платформу попадаетуже отраженный объемный свет. Помимо архитектурной отделки, на станции ведутсяработы по наладке эскалаторов и лифтов, завершается монтаж инженерных систем, атакже благоустройство прилегающей территории.Напомним,станция "Солнцево" расположена на участке Калининско-Солнцевской линии от "Раменок"до "Рассказовки". Всего на отрезке семь станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово","Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"и "Рассказовка". Длина участка – 14,2 километра.Линия свяжет запад столицы и Новую Москву.Ее технический пуск запланирован на начало лета. Ветка позволит сократить до 45 минут время на поездкув центр для 600 тысяч москвичей.