Гранит марки Цветок Урала уложили на платформе строящейся станции московского метро Солнцево, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

В настоящее время завершается архитектурная отделка станции, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Специалисты уложили гранит, почти закончили облицовку стен и потолка, также к завершению близки работы по отделке вестибюлей.Дизайн станции предполагает оригинальное цветовое решение. Проект оформления выбрали москвичи голосованием на портале "Активный гражданин".Часть светильников на станции направят непосредственно на платформу, а другие – на зеркала, установленные в специальных куполах за панелями, в результате на платформу будет попадать отраженный объемный свет.Станцию "Солнцево" строят в рамках участка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", который хотят запустить уже этим летом.