Сборная России по футболу продолжает готовится к домашнему чемпионату мира. Во вторник наша проведет последний контрольный матч. Соперником россиян станет сборная Турции. Матч пройдет в Москве на стадионе ЦСКА. Начало в 19.00

Сборная России по футболу продолжает готовится к домашнему чемпионату мира. Во вторник наша проведет последний контрольный матч. Соперником россиян станет сборная Турции. Матч пройдет в Москве на стадионе ЦСКА. Начало в 19.00.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к чемпионату и дал свою оценку сбору, прошедшему в Австрии. "Доволен тем, как прошел сбор, потому что мы выполнили все, что планировали. В команде из 28 игроков не бывает, чтобы все сразу были здоровыми и готовыми. У нас были у Константина Рауша, Алана Дзагоева, Александра Ерохина и Артем) Дзюбы такие моменты, но все равно они свою работу делали, из процесса не выпадали. Убежден, что завтра все будет посвежее и получше. И если брать чисто функциональные вещи, то мы были лучше, чем в прошлом году в играх с теми же венграми. Команда проявляет характер", — приводит слова Станислава Черчесова РИА Новости.Сборная России проиграла все три контрольных матча, прошедших в этом году. Наша команда проиграла в марте сборным Бразилии (0:3), Франции (1:3), а на прошлой неделе уступила австрийцам 0:1. "Что касается результата, то нас он, конечно, не устраивает. Есть игра, есть международные матчи, и мы хотели сделать максимально, но то, что вышло в итоге, это, конечно, не то, что мы хотели в полной мере. Я не всегда все говорю, чтобы не было ощущения, что я оправдываюсь. В сборах есть нюансы, которые надо учитывать. Мы всегда хотим выигрывать, но есть такие вещи, которые мы должны соблюдать", — считает Черчесов.Станислав Саламович подчеркнул, что главное для сборной – выступление на чемпионате мира, а не результаты контрольных матчей. "Если я скажу, что это то, чего мы хотели, это будет лукавство. Плюс нельзя забывать, что несколько наших основных игроков выпали из обоймы из-за травм. Я доволен отношением игроков к работе, и есть сам по себе результат, есть контрольные матчи. Я доволен теми игроками, которые есть и играют. В каждой команде, сборной есть свои нюансы. Команда была свежа и готова. Не хотелось бы, чтобы кто-то что-то подхватил и начал придумывать. Хочу закрыть тему нагрузок и не возвращаться к ней".Главный тренер сборной России коснулся и кадровых вопросов. Он высоко отозвался об игроках, не вошедших в окончательную заявку для участия в чемпионате мира. Мы внимательно смотрим, и раз мы их пригласили, это значит, что и по футбольным, и по человеческим качествам они нас устраивают. Мы все оценили на сборе. Игроки себя проявили, но, к нашему сожалению, чуть позже, чем надо было. Чалов играл достаточно хорошо и на сборах хорошо проявил себя. Вчера вызывал каждого игрока лично и объяснил все. Если вы думаете, что это приятно говорить мне, то вы сильно ошибаетесь. Это такая работа. Никто никого не отсеивал – это все наши игроки".