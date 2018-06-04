Голубые волосы, черное платье и черные колготки – в таком наряде появилась в Гоголь-центре дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария. Ее сопровождал звездный отец – видимо, для гармонии с обликом наследницы нарядившийся в мятые голубые джинсы и такого же цвета бейсболку. В театре проходит московская премьера фильма Кирилла Серебренникова Лето.

Голубые волосы, черное платье и черные колготки – в такомнаряде появилась в "Гоголь-центре" дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария.Ее сопровождал звездный отец – видимо, для гармонии с обликом наследницы нарядившийся в мятые голубыеджинсы и такого же цвета бейсболку. В театре проходит московская премьера фильмаКирилла Серебренникова "Лето".В центре истории, рассказанной в фильме "Лето" -начало творческого пути легенды русского рока Виктора Цоя и его группы "Кино".Главную роль сыграл корейский актер Тео Ю. Рассмотрел режиссер и отношения Цоя сМайком Науменко, его женой Натальей и другими музыкантами, представлявшими авангардрок-движения Ленинграда 1981 года.Майка Науменко в фильме сыграл известный российскиймузыкант, лидер группы "Звери" Рома Зверь. Это его дебют в кино,причем двойной: он же выступилсаунд-продюсером фильма. На 71-м Каннском кинофестивале Зверь получил главныйприз в номинации "Лучший саундтрек".Актер Михаил Ефремов и его 17-летняя дочь от брака с КсениейКачалиной, Анна-Мария, стали гостями премьеры. На красной дорожке девушкапоявилась в черно-бежевом платье и черных капроновых колготках. Наряд дополнялисумочка через плечо и оригинальная серебряная подвеска. Что касается прически,то девушка решила взять не формой, но цветом – выкрасив волосы в голубой. А на Михаилебыли простые голубые джинсы, пиджак и бейсболка, сообщает "Вокруг кино".Анна-Мария мечтает стать актрисой и даже посещает музыкально-театральнуюшколу. Михаил Ефремов не возражает – о чем и сказал во время программы "ВечернийУргант" в конце прошлого года, где он представил свою наследницу широкойпублике.Анна-Мария смотрелась весьма необычно: она нарядилась вчерные узкие джинсы, черную свободную рубашку с рисунком из черепов и краснойбабочкой. Завершали образ очки в темной оправе и модная стрижка: Анна-Мариявыбрила одну сторону головы, а волосы выкрасила в черный и розовый цвет.Михаил Ефремов и мать Анны-Марии, Ксения Качалина, развелисьпосле семи лет брака. Как утверждала сама Качалина, она бросила супруга из-заего чрезмерного увлечения алкоголем. Однако позже Ефремов оформил единоличнуюопеку над девочкой и забрал ее к себе. Сейчас она живет с няней в квартире,которую арендует актер. В 16 лет девушка сделала шокирующее признание, публичнообъявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.