Голубые волосы, черное платье и черные колготки – в таком
наряде появилась в Гоголь-центре дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария.
Ее сопровождал звездный отец – видимо, для гармонии с обликом наследницы нарядившийся в мятые голубые
джинсы и такого же цвета бейсболку. В театре проходит московская премьера фильма
Кирилла Серебренникова Лето.
Голубые волосы, черное платье и черные колготки – в таком
наряде появилась в "Гоголь-центре" дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария.
Ее сопровождал звездный отец – видимо, для гармонии с обликом наследницы нарядившийся в мятые голубые
джинсы и такого же цвета бейсболку. В театре проходит московская премьера фильма
Кирилла Серебренникова "Лето".
В центре истории, рассказанной в фильме "Лето" -
начало творческого пути легенды русского рока Виктора Цоя и его группы "Кино".
Главную роль сыграл корейский актер Тео Ю. Рассмотрел режиссер и отношения Цоя с
Майком Науменко, его женой Натальей и другими музыкантами, представлявшими авангард
рок-движения Ленинграда 1981 года.
Майка Науменко в фильме сыграл известный российский
музыкант, лидер группы "Звери" Рома Зверь. Это его дебют в кино,
причем двойной: он же выступил
саунд-продюсером фильма. На 71-м Каннском кинофестивале Зверь получил главный
приз в номинации "Лучший саундтрек".
Актер Михаил Ефремов и его 17-летняя дочь от брака с Ксенией
Качалиной, Анна-Мария, стали гостями премьеры. На красной дорожке девушка
появилась в черно-бежевом платье и черных капроновых колготках. Наряд дополняли
сумочка через плечо и оригинальная серебряная подвеска. Что касается прически,
то девушка решила взять не формой, но цветом – выкрасив волосы в голубой. А на Михаиле
были простые голубые джинсы, пиджак и бейсболка, сообщает "Вокруг кино".
Анна-Мария мечтает стать актрисой и даже посещает музыкально-театральную
школу. Михаил Ефремов не возражает – о чем и сказал во время программы "Вечерний
Ургант" в конце прошлого года, где он представил свою наследницу широкой
публике.
Анна-Мария смотрелась весьма необычно: она нарядилась в
черные узкие джинсы, черную свободную рубашку с рисунком из черепов и красной
бабочкой. Завершали образ очки в темной оправе и модная стрижка: Анна-Мария
выбрила одну сторону головы, а волосы выкрасила в черный и розовый цвет.
Михаил Ефремов и мать Анны-Марии, Ксения Качалина, развелись
после семи лет брака. Как утверждала сама Качалина, она бросила супруга из-за
его чрезмерного увлечения алкоголем. Однако позже Ефремов оформил единоличную
опеку над девочкой и забрал ее к себе. Сейчас она живет с няней в квартире,
которую арендует актер. В 16 лет девушка сделала шокирующее признание, публично
объявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.