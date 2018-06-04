На территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 11 травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 11 травмированы. Выявлено 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Октябрьский районПо предварительной информации,21.05.2018 г. в 07:50 в г. Владимир в микрорайоне Коммунар на улице Зеленая у дома 68 водитель автомобиля Опель – Астра, 1980 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 1994 г.р., который двигался по главной дороги. В результате ДТП велосипедист, 1994 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей правого бедра.2.Камешковский районПо предварительной информации, 21.05.2018 г. в 13:25 в д. Харламово у дома 15 водитель, 1984 г.р., управляя мотоциклом Урал с коляской выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель мотоцикла, 1984 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия; пассажир мотоцикла, 1973 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ – госпитализирован.3.Меленковский районПо предварительной информации, 21.05.2018 г. в 14:50 на 35 км автодороги «Касимов – Муром - Нижний Новгород» водитель автомобиля Сузуки – Свифт, 1960 г.р., выехал на правую обочину по ходу движения, после чего совершил съезд в левый кювет. В результате ДТП водитель а/м Сузуки – Свифт, 1960 г.р., с диагнозом: тупая травма живота, ушиб брюшной стенки, перелом 8-9 ребер слева – госпитализирован; пассажир а/м Сузуки – Свифт, 2009 г.р., с диагнозом: ОЗЧМТ, ушиб головного мозга, перелом костей носа, перелом скуловой кости слева, ушибы мягких тканей лица, открытая рана губы и носа – госпитализирован.4.Киржаский районПо предварительной информации, 21.05.2018 г. в 17:00 на 154 км автодороги «А-108» водитель автомобиля IVECO, 1968 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем МАЗ – 5731 под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП водитель а/м IVECO, 1968 г.р., с диагнозом: закрытый перелом костей таза слева, рваные раны левой и правой голени – госпитализирован.5.Муромский районПо предварительной информации, 21.05.2018г. в 17:44 в г. Муром на улице Ленинградской у дома 42 водитель автомобиля ВАЗ – 21150, 1969 г.р., не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном прямом направлении автомобилю Лада – Гранта под управлением водителя, 1989 г.р. От столкновения указанные автомобили отбросило на стоящие, на второстепенной дороге в попутном направлении автомобиль Шкода - Октавия под управлением водителя, 1986 г.р., и автомобиль Санг - Йонг - Кайрон под управлением водителя, 1963 г.р. В результате ДТП пассажир а/м ВАЗ-21150, 1999 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, сотрясение ГМ, ушибленная рана лица – госпитализирован; пассажир а/м Лада – Гранта, 1997 г.р., с диагнозом: перелом костей носа – амбулаторно; пассажир а/м Лада – Гранта, 1996 г.р., с диагнозом: ушиб волосистой части головы – амбулаторно; пассажир а/м Лада – Гранта, 2010 г.р., с диагнозом: ушиб правого коленного сустава – амбулаторно.6.Александровский районПо предварительной информации, 21.05.2018 г. в 18:51 на 2 км автодороги «Бетонка - подъезд № 20144» к д. Алексино водитель, 1959 г.р. управляя скутером Ореон – 50, при выезде на главную дорогу и совершая поворот налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21144 под управлением водителя, 1993 г.р. В результате ДТП водитель скутера, 1959 г.р., с диагнозом: ОЗЧМТ, СГМ, открытый перелом правой голени - госпитализирован.7.Фрунзенский районПо предварительной информации, 21.05.2018 г. в 19:50 в г. Владимир на улице Растопчина у дома 3-А водитель автомобиля Лада – Калина, 1945 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 1990 г.р. В результате ДТП велосипедист, 1990 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, повреждение шейного отдела позвоночника-госпитализирован.