Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей ЧМ-2018 – в таблице Dni.Ru.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-tablica-chm-2018.html" target="_blank">Таблица ЧМ-2018</a> - Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей ЧМ-2018 – в таблице Dni.Ru.
[url=http://33live.ru/novosti/04-06-2018-tablica-chm-2018.html]Таблица ЧМ-2018[/url] - Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей ЧМ-2018 – в таблице Dni.Ru.