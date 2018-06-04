Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей ЧМ-2018 – в таблице Dni.Ru.

Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей – в таблице Dni.Ru.Группа AРоссия0-0Саудовская Аравия0-0Египет0-0Уругвай0-0Группа BПортугалия0-0Испания0-0Марокко0-0Иран0-0Группа CФранция0-0Австралия0-0Перу0-0Дания0-0Группа DАргентина0-0Исландия0-0Хорватия0-0Нигерия0-0Группа EБразилия0-0Швейцария0-0Коста-Рика0-0Сербия0-0Группа FГермания0-0Мексика0-0Швеция0-0Южная Корея0-0Группа GБельгия0-0Панама0-0Тунис0-0Англия0-0Группа HПольша0-0Сенегал0-0Колумбия0-0Япония0-0