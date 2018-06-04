Солист группы Градусы Роман Пашков попал в ДТП. Водитель
в такси, в котором ехал музыкант заснул за рулем.
Солист группы "Градусы" Роман Пашков попал в ДТП. Водитель
в такси, в котором ехал музыкант заснул за рулем.
По словам директора группы, Роман направлялся в аэропорт
Домодедово, откуда он должен был улететь на гастроли в Турцию. Певец вызвал "Яндекс.Такси"
и удобно расположился на заднем сидении. К сожалению, до воздушного порта Пашков
так и не доехал, автомобиль в котором ехал певец "встретился" с большегрузом.
"Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в
аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал
"Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно – водитель
заснул, и машина влетела под фуру", – пояснил представитель группы.
"Насколько я понял, там водитель отказался от
госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно
утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ,
диагностировали сотрясение мозга", – добавил менеджер "Градусов". Также представитель
Пашкова отметил, что пострадавший музыкант будет обращаться в суд, сообщает Telegram-канал
SUPER.
Отметим, что "Градусы" – это российская поп-группа,
основанная в 2008 году. За 10 лет существования коллектива было выпущено 3
альбома, снято 12 видеоклипов. Самые известные синглы – это "Голая", "Хочется".
"Здорово, великолепно". Композиции "Градусов" стали саундтреками к некоторым популярным
российским сериалам – "Универ.
Новая общага", "Светофор", "Молодежка", "Корабль".