Солист группы Градусы Роман Пашков попал в ДТП. Водитель в такси, в котором ехал музыкант заснул за рулем.

Солист группы "Градусы" Роман Пашков попал в ДТП. Водительв такси, в котором ехал музыкант заснул за рулем.По словам директора группы, Роман направлялся в аэропортДомодедово, откуда он должен был улететь на гастроли в Турцию. Певец вызвал "Яндекс.Такси"и удобно расположился на заднем сидении. К сожалению, до воздушного порта Пашковтак и не доехал, автомобиль в котором ехал певец "встретился" с большегрузом."Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа ваэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал"Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно – водительзаснул, и машина влетела под фуру", – пояснил представитель группы."Насколько я понял, там водитель отказался отгоспитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точноутверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ,диагностировали сотрясение мозга", – добавил менеджер "Градусов". Также представительПашкова отметил, что пострадавший музыкант будет обращаться в суд, сообщает Telegram-каналSUPER.Отметим, что "Градусы" – это российская поп-группа,основанная в 2008 году. За 10 лет существования коллектива было выпущено 3альбома, снято 12 видеоклипов. Самые известные синглы – это "Голая", "Хочется"."Здорово, великолепно". Композиции "Градусов" стали саундтреками к некоторым популярнымроссийским сериалам – "Универ.Новая общага", "Светофор", "Молодежка", "Корабль".