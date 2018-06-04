Взрыв у здания политехнического института в Кабуле. Погибли не менее семи человек. Бомба сработала в момент, когда принимавшие в антивоенном сборе более двух тысяч богословов со всего Афганистана вышли из расположенной рядом с институтом палатки Лойя Джирги - совета старейшин.

Взрыв у здания политехнического института в Кабуле. Погибли не менее семи человек. Бомба сработала в момент, когда принимавшие в антивоенном сборе более двух тысяч богословов со всего Афганистана вышли из расположенной рядом с институтом палатки Лойя Джирги — совета старейшин.На совете богословы вынесли фетву, которая признала теракты греховными, сообщает "Интерфакс". Кроме того, лидеры ислама Афганистана призвали все противоборствующие в стране стороны сесть за стол переговоров, чтобы прекратить фактически раздирающую Афганистан гражданскую войну.