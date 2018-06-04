Сергей Стаховский, видимо, впал в маразм. Такое впечатление произвели высказывания украинского теннисиста на его российского коллегу Евгения Кафельникова.

Сергей Стаховский, видимо, впал в маразм. Такое впечатлениепроизвели высказывания украинского теннисиста на его российского коллегуЕвгения Кафельникова.Звезду мирового тенниса Евгения Кафельникова русофобскиезаявления Стаховского удивили. Это либо неудачная шутка, либо маразм, решил олимпийскийчемпион 2000 года и четырехкратный победитель турниров серии "Большогошлема".Жесткая риторикаукраинского спортсмена тем более непонятна, если вспомнить о его семейномположении. Стаховский семь лет женат награжданке России по имени Анфиса. Они воспитывают двоих детей с русскимиименами – Никифора и Таисию."Насколько я знаю, у него даже у ребенка российскийпаспорт. Это же о чем-то говорит? Скорее всего, это неудачная шутка. У меня досих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них,что они на этот счет думают. Маразм крепчает, да", – приводит словароссийского теннисиста "Комсомольская правда". Кафельников добавил,что Стаховский сам говорит, в основном, на русском языке.Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненавистик российским спортсменам и журналистам. Он заявил, что готов задушить человека,услышав из его уст русскую речь. Такое заявление спортсмен сделал в ответ навопрос журналиста, важно ли для него одерживать победу над российскимисоперниками. По словам теннисиста, причиной ненависти стали события 2014 года,когда Крым вернулся в состав России.Скандал разгорелся вокруг недавнего интервью Стаховскогоукраинским журналистам. "У меня еще есть предубеждение сразу крусскоговорящим. Когда я слышу русскую речь... просто так бы сразузадушил", – заявил теннисист. Как писали Dni.Ru, спортсмен попытался сгладить углы – заявив, что это былавсего лишь шутка.