Ожоги 25 процентов тела получили двое участников соревнований джиперов, которые прошли в минувшую субботу, 2 июня, в поселке Карымское Забайкальского края. Несколько зрителей сняли на видео едва не обернувшийся трагедией инцидент.

Ожоги 25 процентов тела получили двое участников соревнований джиперов, которые прошли в минувшую субботу, 2 июня, в поселке Карымское Забайкальского края. Несколько зрителей сняли на видео огненный инцидент.ЧП произошло после очередного прыжка УАЗа на трассе — взорвался установленный в салоне внедорожника дополнительный бензобак. До финиша Николай Карамзин и Дмитрий Тимофеев из клуба "Сапсан" не доехали около 200 метров — машину моментально охватило пламя, справиться с которым организаторам удалось не сразу."Ребята выступали лучше всех. У обоих ожоги 25% тела. Скорая и пожарка на мероприятие должны были работать с 12 часов, к сожалению, возгорание произошло раньше", — отметила находившаяся на месте Татьяна.Пострадавший экипаж доставили в местную больницу, а позже перевели в ожоговое отделение в Читу. Состояние пилота, как сообщили в региональном Минздраве, оценивается как удовлетворительное, тогда как штурман остается в реанимации в стабильно тяжёлом положении.