В американском штате Джорджия арестовали преподавателя по обвинению в сексуальных отношениях с ученицами. Сообщатся, что мужчина имел интимную близость с двумя учащимися, а также приставал к другой подопечной.

В американском штате Джорджия арестовали преподавателя по обвинению в сексуальных отношениях с ученицами. Сообщатся, что мужчина имел интимную близость с двумя учащимися, а также приставал к другой подопечной.Бывший "учитель года" быларестован за секс с двумя ученицами и домогательства к еще одной. 48-летний мужчина обвиняется в трех пунктах статьи о насильственных действиях, которые происходили в учебное время.Известно, что преподаватель работал в учреждении около 15 лет. За это время он успел получить звание "учителя года" в 2016 году, передает Daily Mail.Сообщается, что Американец был арестован у себя дома. Сейчас он удерживается под залог вразмере 55 тысяч долларов.Следствие полагает, что обвиняемый неоднократно использовал свое положение в корыстных целях. Так, он писал одной из учениц и назначал ей встречи в школе. Цель, по словам подсудимого, состояла в том, что "ему и детям нужно обсудить учебные вопросы".Одна из жертв призналась, что во время таких встреч преподаватель "щупал ее четыре раза". По данным следствия, мужчина несколько раз занимался сексом с двумя другими ученицами в период между 2016 и 2018 годами.Также одна из девушек рассказала полиции, что у неебыл незащищенный половой акт со своим преподавателем несколько раз по его просьбе. Правоохранители считают, что мужчина занимался сексом с тремя ученицами.Ранее в штате Коннектикут была арестована 22-летняя тренер по легкой атлетике, учительница Тайлер Бонкал. Ее обвиняют в сексе с 18-летним учеником.В школу обратились родители жертвы, после чего началось расследование. Сейчас ей вменяют три обвинения в сексуальном насилии.