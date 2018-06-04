Многочисленные нарушения противопожарной безопасности были выявлены в ходе доследственной проверки

Многочисленные нарушения противопожарной безопасности были выявлены в ходе доследственной проверкиУголовное дело возбуждено в связи с выявленными нарушениями противопожарной безопасности в торговом центре «Ковров-Молл» в Коврове, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.В сообщении говорится, что нарушения противопожарной безопасности были выявлены в ходе доследственной проверки. В частности, в кинотеатре «Синема парк» отсутствовали источники резервного питания системы АПС, в магазине игрушек отсутствовали противопожарные извещатели, система противодымной защиты смонтирована в неполном объеме, также выявлены другие нарушения.Согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, эксплуатация здания при подобных нарушениях ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей торгового центра. Сообщается, что на руководство «Ковров-Молла» как собственника и арендодателя возложена безусловная ответственность за соблюдение пожарной безопасности.«Примечательно, что ответственные лица ООО «Ковров-Молл» не признают выводов следствия и экспертов», — говорится в сообщении ведомства.Сейчас следователи устанавливают личности людей, причастных к правонарушению. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).