Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Украины о готовности обменять 23 человек, которые содержатся в украинских тюрьмах, на Олега Сенцова, Александра Кольченко и некоторых других осужденных в России.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске — первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила о готовности обменять 23 человек, которые содержатся в украинских тюрьмах, на Олега Сенцова, Александра Кольченко и некоторых других осужденных в России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать это предложение, сказал, что не может ответить на этот вопрос, и ничего голословно сказать не может."Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая работает. Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук. Он уже собственно способствовал проведению ряда таких успешных операций", — напомнил Песков.По его словам, "о ком конкретно идет речь, и так далее — это все будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы". "Пока так голословно сказать ничего не могу", — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Путина.Ранее сенатор Людмила Нарусова заявила, что обратится в соответствующие российские ведомства с предложением совершить обмен украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, на содержащегося на Украине под стражей главу портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.