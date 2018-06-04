Известный украинский теннисист Сергей Стаховский заявил о своей ненависти к русскому языку и людям, на нем говорящим. 32-летний Стаховский пошутил, что готов задушить тех, кто говорит по-русски.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский заявил о своей ненависти к русскому языку и людям, на нем говорящим. 32-летний Стаховский пошутил, что готов задушить тех, кто говорит по-русски.Теннисист коснулся языковой темы в беседе с корреспондентом одного из украинских телеканалов. Причем сам разговор велся на русском языке. У меня еще есть предубеждение. —сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил", — цитирует Стаховского РИА Новости. Выдав эту тираду, теннисист сказал, что это была шутка.Сергей Стаховский, занимающий 109 место, в мировом рейтинге, постоянно проживает в Словакии и женат на гражданке России. На протяжении нескольких сезонов он выступал в паре с россиянином Михаилом Южным.