В Петербурге на 79-м году ушел из жизни актер Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский. Больше полувека он служил в БДТ, а также активно снимался в кино. Неведомский играл в фильмах Цыган, Звезда пленительного счастья, Доярка из Хацапетовки, Убойная сила и других.

В Петербурге ушел из жизни актер Большого драматического театра имени Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский. Он скончался 3 июня на 79-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.Там добавили, что о церемонии прощания с Неведомским будет объявлено дополнительно.Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске (Белоруссия). В 1967 году он закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и получил приглашение в БДТ. В тот же год молодой актер дебютировал в роли Джона Рида в спектакле "Правду! Ничего, кроме правды!", который поставил Георгий Товстоногов.За более чем полвека службы в БДТ Леонид Неведомский исполнил более 40 ролей. Кроме того, с 1960-х годов он активно снимался в кино. Его фильмография насчитывает более 100 работ, передает ТАСС. Причем, в основном он играл обычно военнослужащих или простых рабочих, и почти не исполнял роли отрицательных героев.Наибольшую известность актеру принесла роль Павла Олеванцева в драме "Мачеха". Он также снимался в кинокартинах и сериалах "Цыган", "Звезда пленительного счастья", "Доярка из Хацапетовки", "Убойная сила" и других.Кроме того, Леонид Неведомский выпустил музыкальный альбом "Милый друг", на котором в его исполнении звучат песни из репертуара Леонида Утесова и Марка Бернеса.