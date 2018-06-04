Умер актер игравший в Убойной силе и Улице разбитых фонарей - Леонид Неведомский. Артист скончался в возрасте 78 лет.

Умер актер, игравший роли в Убойной силе и Улице разбитых фонарей -Леонид Неведомский. Артист скончался в возрасте 78 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором работал Неведомский.О причине смерти в сообщении не говорится.ата похорон будет объявлена позже.Неведомский снялся более чем в сотне фильмов и телешоу. В частности, он сыграл в сериалах Цыган, Открытая книга и Возвращение Будулая, появился в эпизодах Убойной силы, Улиц разбитых фонарей, Агента национальной безопасности и Бандитского Петербурга. Актер дебютировал в ленте 1966 года Горькие зерна, также участвовал в фильмах Звезда пленительного счастья, Мачеха, Ханума, Поворот и Монолог.Леонид Неведомский служил в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 1967 года. Звание народного артиста он получил в 1994 году.