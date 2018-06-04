На 73 году жизни после продолжительной болезни скончался журналист Виктор Фокин. В советские времена работал в Призыве; потом был редактором газет «Тракторостроитель» и «Всполье», заместителем главного редактора газеты «Молва». C 2001 по 2011 преподавал журналистику во Владимирском госуниверситете.

На 73 году жизни после продолжительной болезни скончался журналист Виктор Фокин. В советские времена работал в "Призыве"; потом был редактором газет Тракторостроитель и Всполье, заместителем главного редактора газеты Молва. C 2001 по 2011 преподавал журналистику во Владимирском госуниверситете. Прощание с Виктором Петровичем Фокиным пройдёт во вторник, 5 июня, в 12:00, во Владимире, в траурном зале на улице Вокзальная, 47.