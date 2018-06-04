04.06.2018

2018-06-04 17:15:22

Умерла народная артистка России Наталия Сорокина

Старейшая солистка Андреевского оркестра Наталия Сорокина умерла на 92-м году жизни. Она скончалась в результате несчастного случая.



Причина смерти народной артистки не называется, передает . Дата прощания с Сорокиной будет объявлена позднее.