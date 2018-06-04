Британские специалисты обрадовали мир новой, еще более нелепой и сомнительной причиной, по которой якобы отравленные опаснейшим нервно-паралитическим веществом Новичок Сергей и Юлия Скрипаль избежали смерти. Сообщается, что спастись им помогла детская привычка мыть руки.

Британские специалисты обрадовали мир новой, еще более нелепой и сомнительной причиной, по которой якобы отравленные опаснейшим нервно-паралитическим веществом Новичок Сергей и Юлия Скрипаль избежали смерти. Сообщается, что спастись им помогла детская привычка мыть руки.Чем больше широкой общественности становится известно подробностей дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, тем больше несуразностей, нелепостей и откровенно сомнительных фактов всплывает наружу. Пока больше всего вопросов возникает к изначальным заявлениям официальных лиц страны о том, что жертвы Новичка обречены, поскольку для человека он смертелен практически в любых дозах, а эффективного противоядия от этого нервно-паралитического вещества найти крайне затруднительно.Однако оба пострадавших в Британии россиянина быстро пошли на поправку. Юлия Скрипаль и вовсе нашла в себе силы сказать несколько слов перед камерами, чтобы развеять сомнения о своем самочувствии и местонахождении. Теперь перед британскими экспертами стоит непростая задача объяснить, как подобный исход согласуется с их первоначальными громкими словами.Токсиколог Аластар Хэй нашел оригинальное объяснение и, пожалуй, самый необычный рецепт борьбы с угрозой военных нервно-паралитических веществ. "Наверное, их спасло то, что они мыли руки перед едой", – цитирует телеканал НТВ эксперта. "То есть яд был на коже, а они помыли руки и уменьшили дозу", – прояснил он свою мысль. Токсиколог также напомнил, что в больнице пострадавшим подбирали противоядия одно за другим до тех пор, пока что-то из этого перечня не подействовало. Однако, по его словам, организм отравленных Скрипалей вывел токсин естественным путем.Переехавший жить в Британию бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же без предъявления доказательств обвинила Россию в отравлении их нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок". 18 мая стало известно, что Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Его дочь Юлию выписали в апреле, после чего доставили, как говорят британские власти, в безопасное место.