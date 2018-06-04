Об этом сообщили в профильном департаменте области

Об этом сообщили в профильном департаменте областиВ День России - 12 июня - в Костроме изменится сехма движения нескольких автобусов, сообщают в пресс-службе департамента транспорта региона.Это связано с проведением полумарафона «Здорово, Кострома!».С 7 утра до 14 часов власти ограничат движение автобусов №101 «Кострома – Караваево». Они будут следовать до железнодорожного вокзала. Автобусы № 102 «Кострома – Никольское» будут доходить до остановки «площадь Мира», а автобусы №103 «Кострома – Апраксино» - до остановки «Гражданпроект».По маршрутам, следующим за реку, движение автобусов направят по улицам Калиновской, Полянской, Депутатской, Симановского с остановкой «ТЦ «Губернский», Терешкова - в прямом и обратном направлениях.