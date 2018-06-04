Владимирскую область на соревнованиях представят пять человек

Владимирскую область на соревнованиях представят пять человекС 7 по 11 июня в Гороховце пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию. В нем примут участие пять спортсменов из Владимирской области.В программе турнира представлены три дисциплины - кросс-спринт, масс-старт и эстафета. Победители отправятся на Чемпионат мира в Латвию, где будут представлять Россию.Организатор соревнований - Министерство спорта РФ. В ведомстве приурочили чемпионат к празднованию 850-летия Гороховца.