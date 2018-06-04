Водитель автомобиля сбил ребенка, выезжая с прилегающей территории

Водитель автомобиля сбил ребенка, выезжая с прилегающей территорииВодитель автомобиля Kia Spectra сбил шестилетнего велосипедиста на улице Миловской в городе Комсомольске Ивановской области, сообщает управление МВД России по региону.По предварительной информации, водитель автомобиля сбил ребенка, выезжая с прилегающей территории. Юный велосипедист ехал по левой обочине. В результате ДТП ребенок получил ушиб бедра, его доставили в больницу.Установлено, что автомобилем управлял 32-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол за нарушение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении.