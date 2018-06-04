В полиции Киева сообщили, что открыли уголовное производство по факту ограбления квартиры арестованного журналиста - главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как установили следователи, воры проникли внутрь через окно. Им удалось забраться на балкон третьего этажа.

В полиции Киева сообщили, что открыли уголовное производство по факту ограбления квартиры арестованного журналиста — главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.Как установили следователи, воры проникли внутрь через окно. Им удалось забраться на балкон третьего этажа, передает "Россия 24".Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал ограбление типичным мародерством, украинские СМИ, тем временем, называют Вышинского в своих публикациях исключительно "пропагандистом".Супруга Вышинского рассказала, что злоумышленники "обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем". Полиция фиксирует ущерб, но пока точно неизвестно, что именно пропало.17 мая суд в Херсоне арестовал Кирилла Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, но суд апелляцию отклонил. Журналиста подозревают в "госизмене".В МИД России назвали действия Киева произволом. Сам Вышинский во время суда обратился к президенту России с просьбой о помощи и с заявлением к президенту Украина об отказе от украинского гражданства.