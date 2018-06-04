В результате ДТП пенсионерка получила переломы обеих рук

В результате ДТП пенсионерка получила переломы обеих рукПолицейские ищут мотоциклиста, который сбил 65-летнюю женщину на улице Горохова в Кинешме, сообщает управление МВД России по Ивановской области.Неустановленный водитель 2 июня сбил женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. После этого мотоциклист скрылся.В результате ДТП пенсионерка получила переломы обеих рук и закрытую черепно-мозговую травму. Женщину доставили в больницу.