Обвиняемые на глазах у хозяев вынесли из квартиры деньги, мобильные телефоны и ноутбук

Обвиняемые на глазах у хозяев вынесли из квартиры деньги, мобильные телефоны и ноутбукСуд рассмотрит уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в нападении на семью и ограблении квартиры в Кольчугино, сообщает управление МВД России по Владимирской области.По данным полиции, в ноябре 2017 года злоумышленники с помощью переносной лестницы забрались на балкон на втором этаже жилого дома. Разбив монтировкой стекло, они проникли в квартиру 27-летней женщины. Затем обвиняемые открыто похитили деньги, мобильные телефоны и ноутбук. Семья потерпевший в этот момент была дома.Оперативники задержали всех троих фигурантов уголовного дела в течение двух дней. Подозреваемыми оказались трое местных жителей 31, 21 и 26 лет. У них было изъято похищенное имущество на сумму 55 тысяч рублей.Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.