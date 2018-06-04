Как правило, это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет

Как правило, это мужчина в возрасте от 30 до 42 летСотрудники Управления ФССП по Костромской области составили портрет типичного алиментщика.Как указывают приставы, это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Сумма долга типичного алиментщика - 107 тысяч рублей. Таких отцов в регионе 1 241 человекДолжников по алиментам в возрасте от 18 до 30 лет – 288, от 42 до 54 лет – 511, от 56 до 66 лет 43 должника, старше 66 лет – всего два костромича.О тпичиных чертах женщин-алиментшиц приставыне сообщают.