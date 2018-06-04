Авария произошла 1 июня
Авария произошла 1 июня
В Костроме водитель, находясь за рулем отечественной легковушки «Лада Гранта», сбил трехлетнюю девочку. Мама вместе с ребенком переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла 1 июня, в районе дома №79 на улице Свердлова. Водитель признался, что не заметил пешеходов. Он пропустил встречный транспорт на пeрeкрeсткe, стал поворачивать на разрешающий сигнал с улицы Сусанина на Свердлова и отвлекся от управления машиной.
По данному факту правоохранители проводят проверку.