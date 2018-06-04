Футбольные состязания среди бездомных пройдут в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу, передает Интерфакс со ссылкой на православную службу помощи Милосердие.

Футбольные состязания среди бездомных пройдут в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу, передает "Интерфакс" со ссылкой на православную службу помощи "Милосердие".Соревнования пройдут 9 июня в спортивном центре "Лидер" парка "Сокольники", завершится мероприятие пикников.Участвовать будут бездомные подопечные столичных кризисных центров, сотрудники центров и сочувствующие. В каждой команде будет по семь игроков, всего же соревноваться будут четыре команды.Организаторы говорят, что состязания – шаг навстречу солидарности с теми, кто оказался без крыши над головой.