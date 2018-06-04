Камера наблюдения запечатлела на видео момент аварии: легковой автомобиль на перекрестке поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклисту, имеющему преимущество. В результате столкновения пострадал мотоциклист: его увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Камера наблюдения запечатлела на видео момент аварии: вечером 3 июня легковой автомобиль на перекрестке улицы Сельскохозяйственная и Вильгельма Пика поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклисту, имеющему преимущество.На высокой скорости мотоцикл врезался в иномарку, водитель которой, вероятно, до последнего момента не замечал двухколесное транспортное средство. Столкновение произошло буквально в паре метров от скорой помощи, ехавшей по вызову. Врачи остановились и оказали первую помощь.В результате аварии пострадал мотоциклист: его увезли в больницу с тяжелыми травмами.