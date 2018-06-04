Такое решение было принято из-за высокого уровня излучения в классе

Такое решение было принято из-за высокого уровня излучения в классеПо решению суда в одной из школ Коврова закрыли кабинет информатики из-за излучения.Работу класса приостановили на 85 суток. За это время руководство должно обезопасить кабинет.О нарушениях стало известно во время проверки Роспотребнадзора. Уровень напряженности электромагнитных полей в кабинете превышал все возможные гигиенические нормативы. Суд встал на сторону специалистов, поэтому в адрес школы внесли предписание.