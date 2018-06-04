В программе Вести недели с Дмитрием Киселевым на телеканале Россия 1 лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну пририсовали улыбку на совместной фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На разницу между оригинальным снимком и тем, что появилось на экранах ТВ, обратили внимание пользователи Сети.

В программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1" лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну пририсовали улыбку на совместной фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На разницу между оригинальным снимком и тем, что появилось на экранах ТВ, обратили внимание пользователи Сети.Зрители обратили внимание на снимок, который был выведен на экран за спиной Дмитрия Киселева, когда он говорил о встрече Ким Чен Ына с Сергеем Лавровым. В кадре северокорейский лидер с улыбкой на губах пожимает руку Сергею Лаврову.Примечательно, что снимка с этого ракурса и таким же выражением лица главы КНДР пользователям Сети найти не удалось. Однако похожий снимок все же был опубликован в открытом доступе, в том числе на официальной странице Министерства иностранных дел России в Instagram. Единственное отличие – выражение лица Ким Чен Ына. На оригинальном фото он выглядит более серьезным.Пользователи Сети стали теряться в догадках, что могло стать причиной подобного вмешательства в кадр. Ведь если редакторам программы нужен был улыбающийся Ким Чен Ын, то достаточно было просто найти другой снимок – на встрече с Сергеем Лавровым он своим положительных эмоций не скрывал.Некоторые предположили, что были сделаны два практически идентичных снимка, на которых глава КНДР и министр иностранных дел России стоят в одинаковых позах. Якобы широкое распространение получила фотография с суровым Ким Чен Ыном, а создателям "Вестей недели" с Дмитрием Киселевым удалось раздобыть более редкий кадр. Сам он пока не давал комментариев по поводу заинтересовавшего пользователей Сети кадра.