В полицию обратилась женщина, которая пояснила, что к ее 15-летнему сыну на улице Дмитриевского подошел неизвестный и вымогал у него деньги и ценности...

Полицейские УВД по ВАО задержали 19-летнего жителя столицы по подозрению в вымогательстве денежных средств.В ОМВД России по району Косино-Ухтомский обратилась женщина, которая пояснила, что к ее 15-летнему сыну на улице Дмитриевского подошел неизвестный и вымогал у него деньги и ценности якобы на помощь его другу, который скоро вернется из мест лишения свободы. Чтобы избежать неприятных последствий несовершеннолетний отдал злоумышленнику дорогостоящий телефон и наушники.В результате патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель столицы.По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские Восточного округа установили причастность задержанного еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73