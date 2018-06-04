Пенсионерка рассказала, что на Нагорном бульваре на нее напал неизвестный мужчина и, отобрав сумку с личными вещами, скрылся...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Котловка задержали подозреваемого в грабеже.В дежурную часть ОМВД России по району Котловка обратилась 83-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что на Нагорном бульваре на нее напал неизвестный мужчина и, отобрав сумку с личными вещами, скрылся.Сотрудниками полиции на Нагорной улице подозреваемый был задержан. Им оказался 18-летний приезжий из ближнего зарубежья.Отделением дознания ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56