Степень ответственности водителей проверят дополнительные автопатрули Госавтоинспекции.

За первые четыре месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением были остановлены и отстранены от управления транспортными средствами почти 1300 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования.Дорожно-транспортные происшествия влекут за собой не только материальный ущерб, главное – травмирование и гибель людей. Многие водители не учитывают, что автомобиль является источником повышенной опасности. Одним из наиболее опасных нарушений, допускаемых недисциплинированными водителями, является управление транспортом в состоянии опьянения.Анализ аварийности по итогам четырех месяцев указывает на стабилизацию обстановки, связанной с ДТП, совершенными по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения либо не выполнивших законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Количество указанных ДТП снизилось на 12% и составило 62 факта, в прошлом году было зафиксировано 70 таких автоаварий. В данных происшествиях погибли 11 человек и 82 получили ранения различной степени тяжести. Однако тревогу вызывает положение дел, связанное с «пьяной» аварийностью в Киржачском районе, где зафиксирован рост ДТП с 2 до 5, Петушинском - с 4 до 7 и Ковровском районах - с 6 до 7.В целях предупреждения автоаварий по вине нетрезвых водителей, повышения дорожной дисциплины в период с 4 по 13 июня организовано проведение профилактической операции «Бахус».В период операции во всех районах области будут проводиться целенаправленные рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей на состояние опьянения. Организован ежедневный контроль в организациях и предприятиях за состоянием водителей при выезде и возвращении в автохозяйства, а также на линии.Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения сообщать о фактах управления водителями транспортных средств с признаками опьянения в дежурную часть ГИБДД по телефону: 54-16-65.Кроме этого, инспекторы ГИБДД напоминают, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.