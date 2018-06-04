ФИФА представила официальную заставку чемпионата мира 2018. В ролик вошли достопримечательности 11 городов России, в которых пройдут матчи мирового первенства. При этом была допущена неточность, замеченная российскими болельщиками.

ФИФА представила официальную заставку чемпионата мира 2018. В ролик вошли достопримечательности 11 городов России, в которых пройдут матчи мирового первенства. При этом была допущена неточность, замеченная российскими болельщиками.В ролике, где присутствуют собор Василия Блаженного в Москве, Родина-Мать в Волгограде, Дом Севастьянова в Екатеринбурге и дракон Зилант в Казани., авторы допустили существенную ошибку. Спасскую башню московского Кремля венчает не рубиновая звезда, а крест. Естественно, подобный ляп был замечен российскими пользователями социальных сетей.Представители ФИФА признали, что допустили оплошность и обещали ее исправить. В окончательной версии официального ролики кремлевские башни будут изображены со звездами.