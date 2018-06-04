Компания Mercedes-Benz привезла на российский рынок свой первый пикап Х-Класса, претендующего на роль самой премиальной модели в сегменте. Рублевые цены в полной мере соответствуют статусу.

Компания Mercedes-Benz привезла на российский рынок свой первый пикап Х-Класса, претендующего на роль самой премиальной модели в сегменте. Рублевые цены в полной мере соответствуют статусу.