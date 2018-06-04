Компания Mercedes-Benz привезла на российский рынок свой первый пикап Х-Класса, претендующего на роль самой премиальной модели в сегменте. Рублевые цены в полной мере соответствуют статусу.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-novogo-pikapa-mercedes-benz.html" target="_blank">В России начались продажи нового пикапа Mercedes-Benz</a> - Компания Mercedes-Benz привезла на российский рынок свой первый пикап Х-Класса, претендующего на роль самой премиальной модели в сегменте. Рублевые цены в полной мере соответствуют статусу.
[url=http://33live.ru/novosti/04-06-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-novogo-pikapa-mercedes-benz.html]В России начались продажи нового пикапа Mercedes-Benz[/url] - Компания Mercedes-Benz привезла на российский рынок свой первый пикап Х-Класса, претендующего на роль самой премиальной модели в сегменте. Рублевые цены в полной мере соответствуют статусу.