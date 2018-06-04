Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетил Самару.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки по городам-организаторам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетил Самару. В аэропорту Владимира Колокольцева встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.В ходе визита Министр внутренних дел проверил порядок несения службы и условия размещения полицейских в пункте временной дислокации сводного отряда полиции. Сотрудники проживают в современных корпусах. Обустроены комната психологической разгрузки, медицинский пункт, работающий в круглосуточном режиме. Оборудованы спортивные площадки с тренажерами.На стадионе «Самара Арена» глава ведомства осмотрел комплекс зданий, построенный в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Министру была продемонстрирована современная спецтехника, позволяющая качественно решать поставленные задачи по охране правопорядка.