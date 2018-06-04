Лейтенант полиции Виктор Разудалов погиб при исполнении служебных обязанностей 6 июня 2015 года...

В Парке 850-летия Москвы состоялась торжественная церемония открытия памятного Камня погибшему при исполнении служебных обязанностей сотруднику полиции Виктору Разудалову.Открытие памятника в районе Марьино состоялось благодаря усилиям сослуживцев и друзей Виктора Разудалова - именно они инициировали создание мемориала в память о погибшем сотруднике полиции.Лейтенант полиции Виктор Разудалов служил в Отделе внутренних дел по району Марьино г. Москвы в должности инспектора патрульно-постовой службы полиции. 6 ноября 2015 года он остановил троих мужчин для проверки документов. Двое из них предприняли попытку скрыться от наряда полиции. Разудалов начал преследование, но злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону Виктора. От полученного ранения лейтенант полиции Виктор Разудалов скончался в машине скорой помощи. Как оказалось, злоумышленники были причастны к террористической деятельности и убийствам.Виктор погиб в возрасте 26 лет. Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Виктор Разудалов награжден орденом Мужества (посмертно).В церемонии открытия приняли участие начальник Управления внутренних дел по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов, помощник начальника по РЛС УВД по ЮВАО полковник внутренней службы Александр Ененков и другие руководители Управления, глава Управы района Марьино Вадим Чернышев, представители Женского и Общественного советов, председатель Совета ветеранов Николай Маслов, а также мать Виктора Валентина Егоровна Разудалова и брат Юрий Разудалов. Среди присутствующих были представители общественности, коллеги и друзья погибшего. Собравшиеся произнесли много добрых слов в адрес семьи и друзей погибшего.После митинга была объявлена минута молчания, а затем участники мероприятия возложили цветы к памятному Камню и выпустили в небо белые воздушные шары.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18